Госдеп США сообщил о продлившихся неделю переговорах с Россией по СНВ-3

Делегации из России и США обсудили вопросы выполнения договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)

на состоявшемся в Женеве 18-м заседании Двусторонней консультативной комиссии. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Как следует из сообщения американского ведомства, встречи прошли с 6 по 13 ноября этого года. В Госдепе США отметили, что делегации двух стран продолжили обсуждение практических аспектов, связанных с имплементацией договора.

СНВ-3 был подписан в 2010 году экс-президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также сокращение межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Срок его действия истекает в 2021 году.

В конце мая этого года помощник президента США Тим Моррисон сообщил, что американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году. При этом экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон счел продление соглашения маловероятным. В июне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва не намерена продлевать договор, если этого не захотят другие стороны.