МИД счел невозможным договориться с США по ядерным ракетам в срок

Москва и Вашингтон не успеют подготовить новый полноценный договор СНВ до окончания действия старого документа, чей срок истекает в 2021 году. Белый дом еще в прошлом году говорил, что его продление маловероятно

России и США не удастся вовремя выработать новый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до того, как в 2021 году истечет срок действия действующего СНВ-3. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев во время дискуссии клуба «Валдай». Трансляция велась на сайте клуба.

«Сложная и непонятная ситуация с перспективами продления Договора о СНВ. Уже очевидно, что за оставшееся время — договор истекает 5 февраля 2021 года — мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену», — сказал Леонтьев.

По его словам, переговоры по СНВ, которые шли около года, относительно несложные, а документ представляет собой упрощенную версию предыдущего соглашения. Леонтьев отметил, что в нем нет новых принципиальных моментов, но теперь возникают вопросы, «которые требуют серьезной предварительной проработки на экспертном уровне».

«Неясны даже перспективы продления договора, администрация [США] держит драматическую, буквально мхатовскую паузу, при том, что даже для технического продления в России нужно будет выполнять такие же административные и парламентские процедуры, как и при заключении нового договора», — добавил представитель МИДа.