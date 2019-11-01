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Политика ,  
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МИД счел невозможным договориться с США по ядерным ракетам в срок
Москва и Вашингтон не успеют подготовить новый полноценный договор СНВ до окончания действия старого документа, чей срок истекает в 2021 году. Белый дом еще в прошлом году говорил, что его продление маловероятно

России и США не удастся вовремя выработать новый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до того, как в 2021 году истечет срок действия действующего СНВ-3. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев во время дискуссии клуба «Валдай». Трансляция велась на сайте клуба.

«Сложная и непонятная ситуация с перспективами продления Договора о СНВ. Уже очевидно, что за оставшееся время — договор истекает 5 февраля 2021 года — мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену», — сказал Леонтьев.

По его словам, переговоры по СНВ, которые шли около года, относительно несложные, а документ представляет собой упрощенную версию предыдущего соглашения. Леонтьев отметил, что в нем нет новых принципиальных моментов, но теперь возникают вопросы, «которые требуют серьезной предварительной проработки на экспертном уровне».

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«Неясны даже перспективы продления договора, администрация [США] держит драматическую, буквально мхатовскую паузу, при том, что даже для технического продления в России нужно будет выполнять такие же административные и парламентские процедуры, как и при заключении нового договора», — добавил представитель МИДа.

В июне президент Владимир Путин предложил отказаться от договора, если «никому не хочется продлевать его». Но в таком случае, по словам Путина, начнется гонка вооружений, в том числе в космосе. В конце августа постпред России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что переговоры по СНВ лишились «очередной опоры» после того, как США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, ключевые фигуры в американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении соглашения СНВ в нынешнем виде не заинтересованы.

Соглашение в 2010 году подписали президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Оно подразумевает, что страны сократят развернутые ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а также число межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, до 700 единиц.

Если сторонам удастся договориться, документ могут продлить еще на пять лет. В октябре 2018 года в США признали, что это маловероятно.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, ядерное оружие, СНВ
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