Посол России в США заявил о необходимости продлевать СНВ-3 «как есть»

Посол России в США Анатолий Антонов считает необходимым «как есть» продлевать договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом Россия готова обсуждать с США другие вопросы стратегической стабильности. Об этом дипломат заявил на форуме «Диалог Форт-Росс», который проходит в Сан-Франциско, сообщает «РИА Новости».

«Очень просто продлить договор, как есть. Если у США, как и у России есть собственные озабоченности по поводу других вопросов стратегической стабильности, пора собраться и взяться за эти вопросы», — сказал Антонов.

Он также отметил, что все еще ожидает от американской стороны положительного ответа. Дипломат заявил, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией в сфере стратегической стабильности.

«Сегодня есть всего один договор между США и Россией — СНВ-3. А в феврале 2021 года не станет ничего. И это будет впервые за 50 лет», — констатировал Антонов.