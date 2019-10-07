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Посол России в США заявил о необходимости продлевать СНВ-3 «как есть»

Посол России в США Анатолий Антонов считает необходимым «как есть» продлевать договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом Россия готова обсуждать с США другие вопросы стратегической стабильности. Об этом дипломат заявил на форуме «Диалог Форт-Росс», который проходит в Сан-Франциско, сообщает «РИА Новости».

«Очень просто продлить договор, как есть. Если у США, как и у России есть собственные озабоченности по поводу других вопросов стратегической стабильности, пора собраться и взяться за эти вопросы», — сказал Антонов.

Он также отметил, что все еще ожидает от американской стороны положительного ответа. Дипломат заявил, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией в сфере стратегической стабильности.

«Сегодня есть всего один договор между США и Россией — СНВ-3. А в феврале 2021 года не станет ничего. И это будет впервые за 50 лет», — констатировал Антонов.

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В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена продлевать СНВ-3, если другие стороны этого не захотят. Российский президент отмечал, что если договор не будет продлен, то не будет никаких инструментов для сдерживания гонки вооружений, в том числе размещения оружия в космосе.

СНВ-3 был подписан в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Срок его действия истекает в 2021 году.

В конце мая 2019 года помощник президента США Тим Моррисон рассказал, что Дональд Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году. При этом бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон счел маловероятным продление договора договора.

Теги: посольство России в США, Анатолий Антонов, СНВ
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