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Генпрокурор США назвал Huawei и ZTE угрозой для безопасности

Китайским телекоммуникационным компаниям Huawei и ZTE «нельзя доверять». Об этом сообщил министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, передает Reuters со ссылкой на письмо Барра в Федеральную комиссию по связи (FCC).

В письме генпрокурор выражает поддержку предложению запретить операторам мобильной связи в сельских районах США пользоваться средствами из государственного фонда для закупки оборудования или услуг этих компаний.

«Мы не должны давать поводов думать, что Huawei и ZTE являются чем-то, кроме как угрозами для нашей коллективной безопасности, поскольку, как показывают их действия, именно таким образом они себя и проявили», — говорится в тексте документа.

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В 2018 года Вашингтон запретил китайской ZTE продавать свои комплектующие в США. Американские власти объяснили ограничения тем, что компания нарушила санкции в отношении Ирана и КНДР и продавала им оборудование, произведенное из американских комплектующих.

В мае 2019 года в рамках развернувшейся торговой войны с Китаем США ввели санкции против Huawei, включив китайскую компанию в так называемый черный список. По мнению Вашингтона, через оборудование для сетей 5G, которое поставляет в том числе и Huawei, Китай занимается шпионажем. В корпорации оценили потенциальные потери в $30 млрд. В октябре текущего года The New York Times узнала о планах администрации президента США Дональда Трампа выдавать лицензии американским компаниям на поставку продукции Huawei. В начале ноября текущего года глава Минторга США Уилбур России сообщил в интервью Bloomberg, что ведомство скоро начнет выдачу лицензий на торговлю с китайской корпорацией.

Теги: США, Huawei, ZTE
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