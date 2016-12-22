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Китайская ZTE отчиталась об убытке в $1 млрд из-за санкций США
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Китайская ZTE отчиталась об убытке в $1 млрд из-за санкций США
Бизнес, 08:26
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Китайская ZTE отчиталась об убытке в $1 млрд из-за санкций США

Китайская компания ZTE, занимающаяся производством телекоммуникационного оборудования и смартфонов, в первой половине 2018 года получила убыток в размере 7,8 млрд юаней (около $1,1 млрд) из-за введенных против нее американских санкций, пишет The Wall Street Journal.

В ZTE сообщили, что за первые шесть месяцев этого года выручка упала на 27%, до 39,4 млрд юаней. Годом ранее компания отчиталась о прибыли в 2,3 млрд юаней.

В апреле текущего года Вашингтон запретил ZTE продавать свои комплектующие в США. В Вашингтоне объяснили введенные ограничения тем, что компания нарушила санкции против Ирана и КНДР и продавала им оборудование, произведенное из американских комплектующих.

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В начале мая ZTE временно остановила «основную производственную деятельность», однако 7 июня министр торговли США Уилбур Росс заявил о достижении соглашения с ZTE, согласно которому компания сможет вернуться на рынок США после выплаты штрафа в размере $1 млрд.

Позднее глава ZTE Инь Имин извинился перед сотрудниками, акционерами и клиентами за штраф в размере $1 млрд, который компания согласилась выплатить Вашингтону.

Теги: ZTE , американские санкции , убыток , отчетность компании
Главное
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