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Сотрудница Huawei заявила о многочасовых переработках после давления США
По данным Bloomberg, после введения в мае американских санкций против китайской Huawei компания перешла на круглосуточный режим работы, а сотрудников принуждают к переработкам
Фото: Aly Song / Reuters

Сотрудница отдела кадров в исследовательской группе лаборатории китайской ИТ-корпорации Huawei Ху Лин написала на корпоративном сайте открытое письмо, в котором рассказала о политике привлечения сотрудников к сверхурочной работе в компании. Как пишет Bloomberg, в распоряжении которого оказался скриншот письма, сообщение Ху Лин было вскоре удалено с сайта компании.

«Примите мой совет: не доверяйте HR (кадровая служба. — РБК), они не будут честны с вами», — написала она в своем письме. В сообщении Ху также ставится под сомнение эффективность инженеров, работающих сверхурочно. Подлинность письма Ху подтвердили в компании Huawei, однако при этом отказались от дальнейших комментариев.

По данным Bloomberg, другие сотрудники Huawei высказались в поддержку Ху Лин. «Реальная сила, которая сокрушает компанию не извне, а изнутри», — написал один из инженеров на внутреннем сайте компании. Как пишет агентство, после введения Вашингтоном санкций в отношении Huawei сотрудникам компании приходится перерабатывать, чтобы компания могла оставаться конкурентоспособной.

В конце августа основатель китайской компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать только 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект. По его словам, люди должны работать всего три дня в неделю по четыре часа в день.

В мае США в рамках развернувшейся торговой войны с Китаем ввели санкции против Huawei, включив компанию в так называемый черный список. По мнению Вашингтона, оборудование для сетей 5G, которое поставляет Китай, занимается шпионажем. В октябре The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента Трампа планирует выдавать лицензии американским компаниям на поставку товаров Huawei.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Huawei, Китай, рабочая неделя
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