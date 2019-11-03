Минторг США сообщил о скором начале выдачи лицензий на сделки с Huawei

Министерство торговли США «очень скоро» начнет выдавать американским компаниям лицензии на торговлю с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. Об этом сообщил в интервью Bloomberg глава ведомства Уилбур Росс.

По его словам, пока что ни одна американская фирма не получила от федерального правительства лицензию на продажу в порядке исключения продукции Huawei. Росс также сообщил, что количество поступивших заявок превзошло ожидания, отметив, что их число составило 260.

В мае этого года США в рамках торговой войны с Китаем ввели санкции против Huawei, включив ее в так называемый черный список. По мнению американских властей, через оборудование для сетей 5G, которое поставляет в том числе и Huawei, Китай занимается шпионажем. В компании потенциальные потери оценили в $30 млрд. В октябре The New York Times сообщала, что в администрации президента США Дональда Трампа планируют выдавать лицензии американским компаниям на поставку продукции Huawei.