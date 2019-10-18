Закон о значимых сайтах назвали риском для одобренной Путиным стратегии

Принятие законопроекта может сорвать реализацию утвержденной Владимиром Путиным стратегии развития искусственного интеллекта, предупредила Ассоциация юристов России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Принятие законопроекта о значимых интернет-ресурсах может оказать существенное негативное влияние на сферу деятельности высокотехнологичных инновационных компаний, ограничить возможности экспортного потенциала экономики, а также создать угрозу реализации поставленных президентом России задач развития. Об этом говорится в заключении комиссии по новым технологиям и правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России (АЮР). Документ был направлен председателю комитета по информационной политике, информации и связи Госдумы Леониду Левину (копия документа есть у РБК).

В частности, проект ставит под угрозу выполнение стратегии развития искусственного интеллекта, недавно утвержденной президентом России Владимиром Путиным, поскольку существенно ограничивает обмен информации владельцев значимых информационных ресурсов с иностранными компаниями, отметил председатель комиссии Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

«Предусмотренный в законопроекте запрет на передачу персональных данных лиц, находящихся на территории России, иностранным лицам и российским компаниям с иностранным участием без предварительного согласования с правительственной комиссией фактически означает возможность изоляции значимых отечественных интернет-сервисов от международного пространства, — согласен доцент факультета права, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Александр Савельев. — В свою очередь, это повлечет их быстрое загнивание и потерю конкурентоспособности не только на зарубежном, но и на внутреннем рынке».

Кроме того, подобный запрет противоречит принципам недискриминации, который предусмотрен в рамках Евразийского экономического союза идеологии, а также Конвенции Совета Европы №108, модернизированную версию которой Россия подписала в октябре прошлого года, отметил Савельев. Второй документ предполагает возможность свободной циркуляции персональных данных между странами — участницами такой конвенции.