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Закон о значимых сайтах назвали риском для одобренной Путиным стратегии
Принятие законопроекта может сорвать реализацию утвержденной Владимиром Путиным стратегии развития искусственного интеллекта, предупредила Ассоциация юристов России
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Принятие законопроекта о значимых интернет-ресурсах может оказать существенное негативное влияние на сферу деятельности высокотехнологичных инновационных компаний, ограничить возможности экспортного потенциала экономики, а также создать угрозу реализации поставленных президентом России задач развития. Об этом говорится в заключении комиссии по новым технологиям и правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России (АЮР). Документ был направлен председателю комитета по информационной политике, информации и связи Госдумы Леониду Левину (копия документа есть у РБК).

В частности, проект ставит под угрозу выполнение стратегии развития искусственного интеллекта, недавно утвержденной президентом России Владимиром Путиным, поскольку существенно ограничивает обмен информации владельцев значимых информационных ресурсов с иностранными компаниями, отметил председатель комиссии Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

«Предусмотренный в законопроекте запрет на передачу персональных данных лиц, находящихся на территории России, иностранным лицам и российским компаниям с иностранным участием без предварительного согласования с правительственной комиссией фактически означает возможность изоляции значимых отечественных интернет-сервисов от международного пространства, — согласен доцент факультета права, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Александр Савельев. — В свою очередь, это повлечет их быстрое загнивание и потерю конкурентоспособности не только на зарубежном, но и на внутреннем рынке».

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Кроме того, подобный запрет противоречит принципам недискриминации, который предусмотрен в рамках Евразийского экономического союза идеологии, а также Конвенции Совета Европы №108, модернизированную версию которой Россия подписала в октябре прошлого года, отметил Савельев. Второй документ предполагает возможность свободной циркуляции персональных данных между странами — участницами такой конвенции.

Леонид Левин сообщил РБК, что в комитет поступает множество отзывов на законопроект о значимых ресурсах и, возможно, отзыв Ассоциации юристов России также уже поступил к ним. «Мы собираем и обрабатываем все отзывы. Будем учитывать их при вынесении решения на комитете о том, чтобы отклонить этот законопроект или принять в первом чтении с условием последующей серьезной доработки», — сказал Левин. Заседание комитета по этому вопросу должно состояться в ноябре, уточнил он.

Что предлагает законопроект

Поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и вводят ограничения для подобных ресурсов, были внесены в Госдуму в конце июля. «Значимыми» предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России. Решение о признании ресурса таковым будет принимать правительственная комиссия, автор поправок депутат Антон Горелкин в числе потенциальных владельцев значимых ресурсов называл компании «Яндекс» и Mail.Ru Group. Помимо запрета на передачу информации проект предписывает:

  • иностранцам может принадлежать не более 20% в компаниях, владеющих значимыми ресурсами. Если владелец ресурса, признанного значимым, не приведет структуру собственности в соответствие с требованием, в России будет запрещена реклама подобного ресурса и услуг, которые он оказывает, а также реклама на самом ресурсе.
  • технические средства значимых информационных ресурсов должны располагаться на территории России, при обработке персональных данных россиян подобным ресурсам нельзя будет использовать базы данных, расположенные за пределами страны.

Первое чтение законопроекта пока не назначено. Ранее в своем отзыве на него Медиакоммуникационный союз указывал, что запрет на передачу информации иностранным компаниям может осложнить жизнь сайтам бронирования билетов и отелей, системам биллинга операторов, банковским приложениям, если их сайты будут признаны значимыми ресурсами.

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина в интервью РБК прогнозировала, что, если законопроект будет принят в предложенной редакции, это обвалит акции компании на NASDAQ, что, в свою очередь, спровоцирует массовые увольнения сотрудников из компании, поскольку часть компенсации они получают в акциях. «Для самых топовых падение акции, например, в четыре раза означает аналогичное падение дохода. Для каких-то просто хороших специалистов это падение дохода, предположим на 30%, тоже прилично. И что они после этого делают? Собирают вещи и уезжают в Facebook», — говорила Бунина. Массовые увольнения, в свою очередь, отразятся на качестве сервисов компании и возможности разрабатывать новые продукты.

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Утвержденная Владимиром Путиным национальная стратегия развития искусственного интеллекта рассчитана до 2030 года и, среди прочего, предполагает повышение доступности и качества данных, а также аппаратного обеспечения, которые необходимы для развития технологий искусственного интеллекта. В 2018 году мировой рынок технологических решений, разработанных на основе искусственного интеллекта, составил $21,5 млрд и может вырасти до $140 млрд в 2024 году, говорится в документе. В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» на развитие нейротехнологий и искусственного интеллекта предлагается направить 391,7 млрд руб., в том числе 56,8 млрд руб. — из бюджета.

Автор: Анна Балашова
Теги: Рунет, законопроект
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