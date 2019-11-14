Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска

Молодой человек принес в учебное заведение зарегистрированное на него охотничье ружье

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ. Как передает пресс-служба ведомства, стрелявшим оказался 19-летний студент этого учебного заведения.

Молодой человек открыл огонь из зарегистрированного за ним охотничьего ружья. В результате он убил 19-летнего парня и ранил еще троих молодых людей, которые доставлены больницы. После этого стрелявший покончил жизнь самоубийством.

Как отметили в СК, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.