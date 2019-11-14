Адвокат ответил на сообщения о версии об убийстве аспирантки СПбГУ во сне

Адвокат ответил на сообщения о версии об убийстве аспирантки СПбГУ во сне

Следствие не раскрывает подробности версии об убийстве доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым аспирантки этого вуза, чтобы избежать «смакования кровавых подробностей процесса». Об этом РБК сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

Адвокат добавил, что доцент отказался от права не свидетельствовать против себя по 51 ст. Конституции России и дал полные показания в качестве обвиняемого. «Показания давал сквозь слёзы, сожалея о содеянном», — добавил Почуев.

Ранее интернет-издание «Фонтанка» без указания источников, сообщило, что Соколов убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, когда она спала. По данным издания, после конфликта с Соколовым девушка легла спать, после чего доцент выстрелил девушке в висок. Всего было сделано четыре выстрела, смерть девушки наступила около 2:00 8 ноября.

63-летнего доцента СПбГУ задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Его извлекли из воды и госпитализировали из-за переохлаждения. В рюкзаке Соколова также нашли травматический пистолет. Другие части тела убитой Ещенко и окровавленную пилу позже обнаружили в квартире доцента. Следователи завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК (убийство).