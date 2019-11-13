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Защита доцента СПбГУ не исключила мистику в деле об убийстве аспирантки
По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного Олега Соколова «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве аспирантки доцент мог оговорить себя
Фото: EPA / ТАСС

Видео: Корреспондент РБК Артем Афонский

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что его клиент мог оговорить себя, заявил журналистам адвокат Соколова Александр Почуев, передает корреспондент РБК.

«Защита не исключает и версию самооговора, и иные версии, вплоть до мистических», — сказал Почуев.

Он отметил, что считает неправильным тот факт, что несмотря на то, что приговор Соколову еще не вынесен, «его уже публично линчевали». «Такие общественные эмоции, они вполне понятны, но они недостойны правового государства», — утверждает адвокат.

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По его словам, Соколов уже пришел в себя и готовится к участию в следственных действиях.

Соколова задержали 9 ноября на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. В воде он пытался утопить рюкзак, в котором лежали отрезанные женские руки, сообщали в СК. В квартире доцента нашли еще несколько частей тела убитой и пилу. Погибшей оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой у Соколова были близкие отношения.

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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ в суде. Фоторепортаж

Против Соколова возбудили дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство), доцент написал явку с повинной и признался в преступлении, его арестовали. В СК начали проверку сообщений о том, что Соколов в прошлом использовал насилие и угрозы в отношении другой своей студентки.

Автор: Артем Афонский
Теги: СПбГУ, убийство
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