Защита доцента СПбГУ не исключила мистику в деле об убийстве аспирантки

По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного Олега Соколова «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве аспирантки доцент мог оговорить себя

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Видео: Корреспондент РБК Артем Афонский

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что его клиент мог оговорить себя, заявил журналистам адвокат Соколова Александр Почуев, передает корреспондент РБК.

«Защита не исключает и версию самооговора, и иные версии, вплоть до мистических», — сказал Почуев.

Он отметил, что считает неправильным тот факт, что несмотря на то, что приговор Соколову еще не вынесен, «его уже публично линчевали». «Такие общественные эмоции, они вполне понятны, но они недостойны правового государства», — утверждает адвокат.