Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 64,2 (+0,35) Quote, 12:12
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 70,67 (+0,25) Quote, 12:12
Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека Общество, 22:45 В Псковской области проверят видео с обругавшим гаишников главой района Общество, 22:40 6 подводных камней в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 22:27 СМИ сообщили о версии следствия об убийстве студентки Соколовым во сне Общество, 22:25 Начальника УФСИН по Ростовской области арестовали по делу о гостайне Общество, 22:14 Трамп не стал смотреть слушания по делу об импичменте Политика, 21:59 СМИ сообщили об уходе Ильи Ковальчука из клуба НХЛ Спорт, 21:55 Власти отправили на доработку проект перепланировки на Ходынском поле Общество, 21:46 Верховный суд рассмотрит вопрос о взыскании долгов с детей банкротов Экономика, 21:41 Премьер-министр Индии ответил Путину на приглашение на парад Победы Политика, 21:41 Цифровой детокс: пять впечатлений до понедельника РБК и Mercedes-Benz, 21:40 Обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда отпустили под подписку о невыезде Общество, 21:38 Трамп предложил Эрдогану обсудить в США С-400 и сделку на $100 млрд Политика, 21:35 Капитана «Айнтрахта» отстранили до конца года за удар тренера соперников Спорт, 21:33
Политика ,  
0 
Трамп не стал смотреть слушания по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, проходящих в среду в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования по импичменту, так как занят работой. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, чьи слова приводит пресс-пул Белого дома.

«У него встречи в Овальном кабинете. Не смотрит. Он работает», — сказала Гришэм. Она также сообщила, что у Трампа запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Политика
Более половины американцев одобрили процедуру импичмента Трампа

13 ноября к конгрессе США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа. Первыми показания должны дать посол США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Палата представителей США (большинство в ней демократов), заподозрившая американского президента в злоупотреблении властью, запустила процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом послужила публикация в газете The Wall Street Journal о попытке Трампа надавить на украинского президента Владимира Зеленского в ходе их телефонного разговора, состоявшегося 25 июля текущего года.

По мнению инициаторов импичмента, Трамп нарушил Конституцию, так как он оказывал давление на украинского лидера, чтобы на Украине было возобновлено расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена, который является вероятным противником Трампа на предстоящих президентских выборах. Известно, что Байден-младший работал в украинской компании Burisma Holdings. Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму получасового разговора американского и украинского лидеров.

Политика
Белый дом заявил о готовности к импичменту Трампу

Палата представителей конгресса США одобрила процедуру импичмента 31 октября. Провести расследование было поручено комитету палаты по разведке. Комментируя это решение, Трамп назвал его крупнейшей охотой на ведьм в американской истории.

На фоне обвинений в адрес американского лидера Владимир Зеленский заявил о готовности правоохранительных органов Украины провести расследование по украинским законам, однако он заверил, что оно не будет проводиться по приказу из-за границы.

Теги: Дональд Трамп, Белый дом, импичмент
Материалы по теме
Трамп допустил публикацию расшифровки еще одного разговора с Зеленским
Политика
Глава Пентагона на русском ответил на вопрос об импичменте Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter