Трамп не стал смотреть слушания по делу об импичменте

Трамп не стал смотреть слушания по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, проходящих в среду в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования по импичменту, так как занят работой. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, чьи слова приводит пресс-пул Белого дома.

«У него встречи в Овальном кабинете. Не смотрит. Он работает», — сказала Гришэм. Она также сообщила, что у Трампа запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

13 ноября к конгрессе США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа. Первыми показания должны дать посол США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Палата представителей США (большинство в ней демократов), заподозрившая американского президента в злоупотреблении властью, запустила процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом послужила публикация в газете The Wall Street Journal о попытке Трампа надавить на украинского президента Владимира Зеленского в ходе их телефонного разговора, состоявшегося 25 июля текущего года.

По мнению инициаторов импичмента, Трамп нарушил Конституцию, так как он оказывал давление на украинского лидера, чтобы на Украине было возобновлено расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена, который является вероятным противником Трампа на предстоящих президентских выборах. Известно, что Байден-младший работал в украинской компании Burisma Holdings. Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму получасового разговора американского и украинского лидеров.

Палата представителей конгресса США одобрила процедуру импичмента 31 октября. Провести расследование было поручено комитету палаты по разведке. Комментируя это решение, Трамп назвал его крупнейшей охотой на ведьм в американской истории.

На фоне обвинений в адрес американского лидера Владимир Зеленский заявил о готовности правоохранительных органов Украины провести расследование по украинским законам, однако он заверил, что оно не будет проводиться по приказу из-за границы.