СК проверит данные о других преступлениях обвиненного в убийстве доцента

СК проверит данные о других преступлениях обвиненного в убийстве доцента

Из центрального аппарата Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург направилась группа криминалистов, сообщается на сайте ведомства.

Они будут помогать в расследовании дела доцента СПбГУ Олега Соколова, признавшегося в убийстве своей подруги и бывшей ученицы Анастасии Ещенко. Сейчас сотрудники СК уже провели допросы ближайшего окружения Соколова и родителей убитой.

Кроме того, в СК заинтересовались сообщениями о том, что Соколов уже использовал насилие и угрозы в отношении другой своей студентки.

«Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки», — сообщили в ведомстве.