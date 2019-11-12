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СК проверит данные о других преступлениях обвиненного в убийстве доцента

Из центрального аппарата Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург направилась группа криминалистов, сообщается на сайте ведомства.

Они будут помогать в расследовании дела доцента СПбГУ Олега Соколова, признавшегося в убийстве своей подруги и бывшей ученицы Анастасии Ещенко. Сейчас сотрудники СК уже провели допросы ближайшего окружения Соколова и родителей убитой.

Кроме того, в СК заинтересовались сообщениями о том, что Соколов уже использовал насилие и угрозы в отношении другой своей студентки.

«Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки», — сообщили в ведомстве.

Фотогалерея 
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ в суде. Фоторепортаж

Историка и специалиста по наполеоновской Франции Олега Соколова задержали 9 ноября на набережной реки Мойки. Он пытался утопить рюкзак, в котором были отрезанные женские руки, однако в процессе упал в воду. В квартире Соколова нашли еще несколько частей тела его подруги, обрез и окровавленную пилу. По предварительным данным следствия, Ещенко скончалась от огнестрельного ранения, после чего ее расчленили.

Накануне, 11 ноября, Соколова арестовали до января 2020 года. В суде он упомянул некое «нападение с ножом», после чего его адвокат заявил, что защита может настаивать на версии убийства из самообороны.

Некоторые СМИ сообщали, что еще до отношений с Ещенко Соколов состоял в интимных отношениях со своими студентками и к некоторым из них применял физическую силу.

Теги: СК, расследование, преступления
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Суд арестовал историка Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ
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