Симоньян предложила Моралесу работу телеведущим на RT

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила Эво Моралесу, ранее объявившем об отставке с поста президента Боливии, работу телеведущим на испанском RT. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Симоньян напомнила, что бывший президент Эквадора уже второй год ведет на телеканале свое шоу «и в ус не дает».

«А там еще глядишь, как судьба вырулит», — отметила главный редактор RT.

В воскресенье, 10 ноября, президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Вслед за ним об уходе с должностей сообщили вице-президент, спикер сената и ряд министров страны. На решение Моралеса повлияла позиция армии, ранее потребовавшей его отставки.