Колумбия попросила ОАГ созвать экстренное заседание по ситуации в Боливии

Власти Колумбии призвали Организацию американских государств (ОАГ) созвать экстренное заседание организации, чтобы обсудить на нем ситуацию в Боливии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте колумбийского МИДа.

В ведомстве отметили, что колумбийское правительство внимательно следит за происходящим в Боливии. В МИДе Колумбии порекомендовали боливийскому обществу действовать совместно, чтобы обеспечить мирную передачу власти в стране при соблюдении положений конституции.

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке после того, как его ухода потребовала армия страны. После об отставке заявили вице-президент Боливии, спикер сената, ряд министров и несколько сенаторов.

Протесты в Боливии начались после сообщений о лидерстве Моралеса на состоявшихся 29 октября президентских выборах. Моралес получил 47,7%, его основной конкурент Карлос Меа — 36,51%. Протестующихподдержала часть полицейских.