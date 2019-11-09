Президент Боливии объявил о попытке государственного переворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота после появления информации о том, что некоторые представители полиции примкнули к протестующей стороне. Об этом он написал в своем Twitter.

«Наша демократия находится под угрозой в результате государственного переворота, организованного группами, которые готовы к насилию и подрывают конституционный строй», — говорится в тексте.

Моралес призвал жителей Боливии сохранить «мир и жизнь, как высшие ценности, превосходящие любые политические интересы».

Ранее СМИ сообщили о том, что часть полицейских страны поддержали протесты в стране, которые начались после избрания Моралеса президентом 29 октября. Тогда он набрал 47,7%, а его ближайший соперник Карлос Меа — 36,51%. США и представители ЕС потребовали у Боливии проведения второго тура президентских выборов, пригрозив не признать результаты первого.