Трамп заявит Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции

Президент США Дональд Трамп напомнит лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Вашингтон на следующей неделе о недопустимости присутствия российских ЗРК С-400 на территории страны. Об этом в эфире CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«В НАТО нет места для С-400. В НАТО нет места для значительных российских военных закупок», — отметил О'Брайен.

По его словам, Вашингтон введет санкции против Анкары в том случае, если турецкая сторона не откажется от С-400. Антитурецкие санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» поддержат обе партии в конгрессе, добавил помощник американского лидера.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт стоимостью $2,5 млрд на поставку четырех дивизионов ЗРС С-400. Первая партия поступила на турецкую авиабазу Мюртед в середине июля этого года. Вторую партию компонентов поставили в Турцию 15 сентября. Позднее, 1 ноября, стало известно, что Россия выполнила поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию досрочно.

Против поставок российских зенитно-ракетных систем не раз выступали США, утверждая, что российско-турецкая сделка подрывает альянс страны с НАТО. Вашингтон отказался поставлять Анкаре американские ракетные комплексы Patriot, в связи с чем не исключен новый контракт с Москвой.