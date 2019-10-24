В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая. Об этом сообщает ITV News со ссылкой на полицию.

Изначально предполагалось, что грузовик приехал через Уэльс, но полиция установила, что трейлер прибыл в британский Грейс 23 октября из бельгийского портового города Зебрюгге на пароме.

Представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван Дуйс сообщил, что Брюссель в свою очередь приступил к расследованию происшествия. «На данный момент мы не знаем, сколько времени грузовик провел в Бельгии, это могут быть часы или дни», — сказал Ван Дуйсе.

В МИД Болгарии сообщили, что грузовик был зарегистрирован в болгарской Варне на гражданина Ирландии.

Полиция обнаружила грузовик с металлическим контейнером днем 23 октября. Внутри рефрижератора были найдены 39 тел, одно из которых принадлежало подростку.