В Британии задержали еще двоих человек по делу о 39 погибших в грузовике

В Британии задержали еще двоих человек по делу о 39 погибших в грузовике

Британская полиция заявила, что задержала еще двух человек по подозрению в торговле людьми и непредумышленном убийстве в связи с гибелью 39 человек, найденных в грузовике в графстве Эссекс, пишет Reuters.

По информации полиции, арестованные — мужчина и женщина в возрасте 38 лет. Их взяли под стражу в городе Уоррингтон на севере Англии.

Фуру с металлическом контейнером полиция обнаружила в городе Грейс графства Эссекс 23 октября. Внутри находились 39 трупов — 38 взрослых и один подросток. Британские власти полагают, что это были нелегальные мигранты.

По подозрению в убийстве оперативно задержали 25-летнего водителя грузовика Мо Робинсона из Портдауна.