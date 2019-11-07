В Турции задержали ребенка убитого лидера «Исламского государства»

Турецкие силы безопасности задержали ребенка убитого главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Он сообщил, что родство с террористом подтверждается ДНК-анализом. Кроме того, Эрдоган заявил, что родственники ликвидированного лидера ИГ «взяли на прицел» Турцию, имея в виду, что они перемещаются к границе государства.

Президент отметил, что спецслужбы задержали уже в общей сложности более десяти родственников аль-Багдади. «Последними мы поймали мужа его сестры и их ребенка в Аазазе (Сирия) и отправили их в миграционные лагеря», — сказал Эрдоган.

6 ноября Эрдоган заявлял, что на территории Сирии была задержана одна из жен террориста. При этом он отметил, что Анкара не собирается делать шумихи из-за этого.