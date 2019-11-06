Эрдоган заявил о захвате одной из жен аль-Багдади

По словам Реджепа Эрдогана, женщину удалось задержать на территории Сирии. Сколько всего было жен у аль-Багдади, до сих пор неизвестно

Реджеп Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече со студентами в университете Анкары рассказал об операции, в ходе которой военным удалось захватить жену убитого главаря «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Hurriyet.

«Мы поймали его жену, но не стали поднимать шум. Помимо нее на территории Сирии задержаны его сестра и зять. Будем продолжать работу в этом направлении», — сказал Эрдоган, не уточнив при этом, когда произошли упомянутые им события.

До сих пор нет точной информации, сколько всего было жен у аль-Багдади. После смерти главаря террористов газета New York Times сообщила, что установить его местонахождение удалось благодаря поимке его супруги в Ираке. При этом сразу после операции по уничтожению аль-Багдади говорилось о том, что в сирийской деревне погибли две его жены, на которых были пояса смертниц.

Агентство Reuters ранее утверждало со ссылкой на источники в Ираке, что у аль-Багдади было три жены: две уроженки Ирака и сирийка.

В 2016 году в шведском издании Expressen появилось интервью с некой Суджидой аль-Дулайми, которая рассказала о том, что с середины 2000-х была женой аль-Багдади, однако потом сбежала от него за границу. Она утверждала, что будущего главаря на самом деле звали Хишам Мухаммед, а 15 лет назад он вел вполне обычную жизнь в Багдаде.