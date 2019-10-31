Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади

Пентагон показал фото и видео штурма дома, где скрывался глава ИГ. Спецназовцы предлагали боевикам мирно сдаться, а когда те не вышли, убили пятеро угрожавших им. Лидер организации подорвал себя вместе с двумя детьми

Министерство обороны США обнародовало подробности операции по уничтожению лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. На пресс-конференции выступил глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи.

По словам генерала, штурм проводили с помощью вертолетов. Перед началом операции спецназовцев собрали в группы на территории Сирии. Маккензи отметил, что план по уничтожению главы террористической операции был разработан так, чтобы боевики ИГ не смогли раскрыть его, а также таким образом, чтобы при выполнении операции не пострадал никто из местных жителей.

Ведомство также показало видео и фотографии места, где аль-Багдади находился, когда его окружили. Маккензи напомнил, что его убежище находилось в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Он добавил, что дом, где скрывался глава ИГ, находился примерно в 4 милях (6,4 км) от границы с Турцией. «Это зона, в которой мы обычно не проводили операции. Чтобы добраться до нее, понадобится около часа на вертолете с нашей базы в Сирии», — сказал Маккензи.

Комментируя видео, он отметил, что боевики обстреляли американские вертолеты из двух точек. Маккензи также заявил, что перед началом операции военные призывали мирно сдаться всех, кто находился в здании. На следующем видео две группы спецназовцев уже подошли к зданию. Тех, кто вышел из убежища досмотрели, проверяя наличие оружия, а затем отвели в сторону. На месте, по словам генерала, находились 11 детей.