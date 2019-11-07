В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

В Кремле готовятся к телефонному разговору Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил «РИА Новости» помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Турецкая сторона запросила возможность переговорить по телефону. Мы сейчас согласуем время и ответим», — сказал он.

Беседа двух лидеров, по предварительным данным, будет посвящена исполнению российско-турецкого меморандума по Сирии, который был принят в Сочи 22 октября.

22 октября в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана, которая продлилась более шести часов. Она была посвящена военной операции Анкары «Источник мира» против курдских вооруженных группировок на северо-востоке Сирии.