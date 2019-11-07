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Операция Турции в Сирии ,  
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В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

В Кремле готовятся к телефонному разговору Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил «РИА Новости» помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Турецкая сторона запросила возможность переговорить по телефону. Мы сейчас согласуем время и ответим», — сказал он.

Беседа двух лидеров, по предварительным данным, будет посвящена исполнению российско-турецкого меморандума по Сирии, который был принят в Сочи 22 октября.

Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное

22 октября в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана, которая продлилась более шести часов. Она была посвящена военной операции Анкары «Источник мира» против курдских вооруженных группировок на северо-востоке Сирии.

Президенты договорились, что Турция завершит операцию и даст курдам пять дней для выхода за пределы 30-километровой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Российская военная полиция начала совместное патрулирование с сирийской и турецкой пограничными службами. При этом территории на северо-востоке, по заявлению российского Минобороны, остаются под юрисдикцией Дамаска.

5 ноября Эрдоган обвинил Вашингтон в срыве обязательств по отводу курдских формирований, которых американцы считают союзниками. По словам турецкого президента, США устраивают с боевиками YPG/PYD совместное патрулирование на территориях, которые курды должны были покинуть.

7 ноября Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с турецким лидером, в ходе которого они обсудили ситуацию на сирийской границе и прекращение боевых действий с курдами. Также Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом в Вашингтоне 13 ноября.

Теги: Россия, Турция, Владимир Путин, Эрдоган, переговоры
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