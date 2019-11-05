Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

«К сожалению, американцы устраивают некое совместное патрулирование с террористами YPG/PYD (курдские вооруженные формирования. — РБК), хотя в соответствии с турецко-американскими договоренностями эти боевики должны были покинуть северо-восток Сирии. Чем можно объяснить подобную позицию Вашингтона? Турецко-американские договоренности этого не предусматривают», — цитирует слова главы государства агентство.

Президент Турции заявил, что такая ситуация неприемлема и может вынудить Анкару к действиям. «Турция ожидает от США выполнения обязательств по северо-востоку Сирии. Нас не обмануть заявлениями о выводе террористов», — добавил он.

9 октября Турция начала военную операцию в Сирии. Как заявлял Эрдоган, ее целью является обеспечение безопасности приграничных территорий страны. В течение недели после старта военной операции Турция поочередно достигла соглашений с США и Россией о прекращении военных действий. 22 октября в Сочи президент России Владимир Путин провел шестичасовые переговоры с Эрдоганом, в ходе которых лидеры согласовали шаги по разрешению кризиса на северо-востоке Сирии. В их числе — совместное патрулирование зоны безопасности.