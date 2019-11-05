Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 13:07
Иск на ₽100 трлн оказался связан с закрытием аккаунта в «Одноклассниках» Общество, 16:48 Заподозренный в подготовке теракта в Москве мужчина признал вину Общество, 16:45 Минздрав проверит информацию об умытой половой тряпкой пациентке в Миассе Общество, 16:37 Перешедший в «Ювентус» за €85,5 млн защитник не сыграет с «Локомотивом» Спорт, 16:35 Аэроэкспресс Москва — Шереметьево насмерть сбил женщину Общество, 16:34 Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии Политика, 16:32 Путин назначил нового посла России в Великобритании Политика, 16:30 Путин заявил об объявленной «пещерными русофобами» войне русскому языку Политика, 16:27 ParallelCoin прибавил 400 000% к стоимости за сутки Крипто, 16:26 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 16:26 Минобороны Армении объяснило «попытки неофициально» решить вопрос с ORSIS Политика, 16:19 WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич» Бизнес, 16:18 Если вы не Google: как заполучить самых перспективных сотрудников Pro, 16:18 Семин допустил участие Антона Миранчука и Смолова в матче с «Ювентусом» Спорт, 16:02
Политика ,  
0 
Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

«К сожалению, американцы устраивают некое совместное патрулирование с террористами YPG/PYD (курдские вооруженные формирования. — РБК), хотя в соответствии с турецко-американскими договоренностями эти боевики должны были покинуть северо-восток Сирии. Чем можно объяснить подобную позицию Вашингтона? Турецко-американские договоренности этого не предусматривают», — цитирует слова главы государства агентство.

Президент Турции заявил, что такая ситуация неприемлема и может вынудить Анкару к действиям. «Турция ожидает от США выполнения обязательств по северо-востоку Сирии. Нас не обмануть заявлениями о выводе террористов», — добавил он.

Политика
Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии

9 октября Турция начала военную операцию в Сирии. Как заявлял Эрдоган, ее целью является обеспечение безопасности приграничных территорий страны. В течение недели после старта военной операции Турция поочередно достигла соглашений с США и Россией о прекращении военных действий. 22 октября в Сочи президент России Владимир Путин провел шестичасовые переговоры с Эрдоганом, в ходе которых лидеры согласовали шаги по разрешению кризиса на северо-востоке Сирии. В их числе — совместное патрулирование зоны безопасности.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Сирия, курды, США
Материалы по теме
Шойгу объявил о завершении отвода курдских отрядов от границы с Турцией
Политика
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
Политика
Трамп пригрозил масштабными санкциями Турции за обстрелы курдов в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter