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Трамп сообщил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Только что состоялся очень хороший разговор с президентом Турции Эрдоганом. Он сообщил мне, что они (турецкие военные — ред. РБК) захватили множество боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка), которые, как сообщалось, бежали во время конфликта, в том числе жену и сестру террориста — убийцы аль-Багдади», — сообщил американский президент.

Кроме того, по словам Трампа, стороны обсудили ситуацию на турецко-сирийской границе, искоренение терроризма, прекращение боевых действий с курдами и ряд других темах. Американский президент добавил, что 13 ноября в Белом доме он проведет встречу с Эрдоганом.

Политика
Буфер на линии соприкосновения: о чем договорились Путин и Эрдоган в Сочи

9 октября Турция начала военную операцию «Источник свободы», направленную против курдских сил на северо-востоке Сирии, которые Анкара считает террористами. США, союзники курдов, начали вывод своих войск из региона, однако осудили действия Анкары и ввели против нее экономические санкции. Против проведения операции также выступили страны ЕС.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о временной приостановке операции на 120 часов. Это было сделано, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли выйти из района операции.

22 октября Эрдоган в Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения сирийского вопроса. Переговоры продлились более шести часов. По словам пресс-секретаря российского президента  Дмитрия Пескова, переговоры были сложными.

В ходе беседы лидеры двух стран договорились о сохранении статуса-кво в зоне проведения турецкой операции. По итогам встречи был принят меморандум о взаимопонимании. Документ призван снять основную массу вопросов о развитии событий на северо-востоке Сирии. 

Теги: Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, телефонный разговор
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