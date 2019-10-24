Российские военные патрули прошли по новому маршруту у границы Сирии

Российская военная полиция приступила к патрулированию по новому участку, примыкающему к сирийско-турецкой границы, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

В ведомстве пояснили, что протяженность маршрута между городами Камышлы и Абуда на севере Сирии, по которому прошли патрули, составила более 60 км.

По данным Минобороны, военная полиция обеспечивает поддержание правопорядка, а также содействует отводу отрядов самообороны курдов от сирийско-турецкой границы.

24 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны сообщило о скорой переброске в Сирию еще двух батальонов российской военной полиции. Ранее президенты России и Турции договорились о совместном патрулировании российскими и турецкими военными на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира».