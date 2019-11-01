Первое российско-турецкое патрулирование границы завершилось в Сирии

Российская военная полиция и турецкие пограничники завершили первое совместное патрулирование на сирийско-турецкой границе, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны России.

«Совместный патруль прошел маршрут протяженностью более 110 км в западном направлении от таможенного перехода Дербисия на глубине 6 км от сирийско-турецкой границы и обратно», — говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что прохождение маршрута заняло 4 часа. Во время патрулирования военные и пограничники проконтролировали обстановку в ряде крупных населенных пунктов.

Ранее в министерстве пояснили, что стороны стартовали от пункта таможенного перехода Дербисия. Патрулирование проходило с участием российских и турецких бронемашин. Безопасность колонны обеспечивал российский бронетранспортер БТР-82.

Меморандум, включающий положение о совместном патрулировании в Сирии, подписали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи. Согласно документу, турецкая сторона обязалась завершить операцию «Источник мира» при отводе курдских формирований с приграничных территорий Сирии. Турция начала операцию против них 9 октября.

23 октября в Сирию прибыла первая группа российской военной полиции, которая начала патрулирование вблизи города Манбидж. 29 октября в Минобороны России сообщили о полном выполнении условий российско-турецкого меморандума.