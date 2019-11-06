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В СК не подтвердили данные о намеренном убийстве бывшего мэра Киселевска

В управлении Следственного комитета России по Кемеровской области не подтвердили в разговоре с РБК информацию о том, что следствие изучает версию, согласно которой злоумышленники пробрались в дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева с целью его убийства.

«Никак не могу это подтвердить, у нас есть одна единственная версия, которая никак не опровергалась — это разбойное нападение», — заявила пресс-секретарь управления Надежда Ананьева.

Ранее о подобной версии следствия писал Telegram-канал Mash. По его данным, один из подозреваемых, Сергей Шилов, четыре раза выстрелил из двух орудий, одним из которых было ружье марки Benelli. Mash сообщал, что Шилов дал признательные показания и взял всю вину на себя.

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СК показал видео с места yбийcтва экс-мэра в Кузбассе

В конце октября экс-главу Киселевска Сергея Лаврентьева убили в его доме в селе Верх-Чумыш. СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).

В ведомстве рассказали, что жена бывшего мэра заметила на приусадебном участке свет от фонарика и двух людей, о чем рассказала мужу. После этого Лаврентьев взял охотничье ружье и вышел на улицу. Его супруга услышала выстрелы. Впоследствии женщина нашла тело мужа и незнакомого мужчины с огнестрельными ранениями. По данным СМИ, вторым убитым мог оказаться мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов.

5 ноября в Кемеровской области задержали двух подозреваемых в убийстве Лаврентьева — жителей соседнего с Киселевском города Белово. По версии следствия, один из них привез своих соучастников к дому экс-мэра, после чего ждал их на расстоянии километра от места жительства Лаврентьева.

Теги: новости РБК, Кемеровская область, бывший мэр, убийство
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