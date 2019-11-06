В СК не подтвердили данные о намеренном убийстве бывшего мэра Киселевска

В управлении Следственного комитета России по Кемеровской области не подтвердили в разговоре с РБК информацию о том, что следствие изучает версию, согласно которой злоумышленники пробрались в дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева с целью его убийства.

«Никак не могу это подтвердить, у нас есть одна единственная версия, которая никак не опровергалась — это разбойное нападение», — заявила пресс-секретарь управления Надежда Ананьева.

Ранее о подобной версии следствия писал Telegram-канал Mash. По его данным, один из подозреваемых, Сергей Шилов, четыре раза выстрелил из двух орудий, одним из которых было ружье марки Benelli. Mash сообщал, что Шилов дал признательные показания и взял всю вину на себя.

В конце октября экс-главу Киселевска Сергея Лаврентьева убили в его доме в селе Верх-Чумыш. СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).