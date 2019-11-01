В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

Сергей Лаврентьев, покинувший пост мэра Киселевска в прошлом году, был убит в своем доме

В селе Верх-Чумыш под Киселевском Кемеровской области убит бывший мэр этого города Сергей Лаврентьев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Киселевского городского округа.

«Он [Лаврентьев] убит», — приводит агентство слова собеседника. «Город готов помочь в организации похорон, мы пока не знаем позицию родственников <...> С ними работают специалисты администрации. Он ушел с поста главы в прошлом году», — уточнили в пресс-службе.

По информации Telegarm-канала Mash, Лавреньтев мог быть застрелен в результате нападения на дом неизвестных людей. Сообщается, что, по предварительным данным, нападавших было несколько. Их заметила супруга экс-чиновника и предупредила об этом мужа. Лавреньтев вышел на улицу с оружием — в результате перестрелки мужчина погиб.

Telegram-канал Baza добавляет, что было также обнаружено тело убитого мужчины, предположительно, одного из нападавших. В полиции не исключают, что его при самообороне застрелил экс-мэр.

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