Общество , 01 ноя, 09:01
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СМИ назвали имя второго погибшего при нападении на экс-мэра Киселевска
Вторым убитым в перестрелке при нападении на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева мог быть мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Об этом сообщает «Пятый канал» и издание «Тайга.Инфо». Ранее правоохранительные органы обнаружили мертвого Лаврентьева на участке его дома и застреленного мужчину недалеко от него.
В пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области отказались комментировать РБК информацию о личности второго погибшего.
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