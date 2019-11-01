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СМИ назвали имя второго погибшего при нападении на экс-мэра Киселевска

Вторым убитым в перестрелке при нападении на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева мог быть мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Об этом сообщает «Пятый канал» и издание «Тайга.Инфо». Ранее правоохранительные органы обнаружили мертвого Лаврентьева на участке его дома и застреленного мужчину недалеко от него.

В пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области отказались комментировать РБК информацию о личности второго погибшего.

Материал дополняется

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Любовь Порываева
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