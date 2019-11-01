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В Кузбассе возбудили дело после убийства бывшего мэра Киселевска

Следователи возбудили уголовное дело после убийства бывшего мэра города Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).

По версии следствия, жена Лаврентьева заметила на приусадебном участке двух людей и сказала об этом мужу. Лаврентьев вышел из дома, взяв с собой охотничье ружье. Затем женщина услышала выстрелы, а когда вышла во двор, обнаружила тела мужа и незнакомого мужчины с огнестрельными ранениями.

Следователи полагают, что второй убитый мужчина — житель соседнего города. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Лаврентьев был мэром Киселевска с 2003 года. В прошлом году он ушел с этого поста.

Следственный комитет также опубликовал видео с места убийства.

Теги: Кузбасс, убийство, мэр
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