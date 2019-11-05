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Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
Следствие считает, что приоритетной версией убийства Сергея Лаврентьева является разбойное нападение. Всего подозреваемых трое, тело одного из них нашли на месте преступления
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Задержанные — жители соседнего с Киселевском города Белово, одному из них 35 лет, другому — 49. Всего подозреваемых трое — одного нашли мертвым рядом с бывшим мэром на месте преступления.

По версии следствия, один из задержанных исполнял роль водителя, он привез подельников к дому Лаврентьева, после чего ждал их в километре от места жительства потерпевшего.

Один из задержанных арестован, вопрос о мере пресечения второму будет решаться 5 ноября. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Кемеровской области.

Супруга Лаврентьева говорила, что в ночь на 1 ноября заметила на территории приусадебного участка силуэты двух человек и сказала об этом мужу. Бывший мэр взял охотничье ружье и вышел на улицу, завязалась перестрелка.

Позже она вышла на улицу и обнаружила тела мужа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. Последнего позднее опознали как ранее судимого жителя Белово. Двух других подозреваемых удалось найти благодаря биологическим следам, оставшимся на месте преступления.

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«Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение», — добавили в СК.

Изначально сообщалось, что СК возбудил дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а», ч. 2, ст. 105 УК), теперь оно расследуется по статье об убийстве, совершенном группой (п. «ж», ч. 2, ст. 105 УК).

Лаврентьев был мэром Киселевска с 2003 года, в 2018 году он ушел в отставку.

Автор: Константин Нагаев
Теги: задержание, убийство
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