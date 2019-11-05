Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

Следствие считает, что приоритетной версией убийства Сергея Лаврентьева является разбойное нападение. Всего подозреваемых трое, тело одного из них нашли на месте преступления

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Задержанные — жители соседнего с Киселевском города Белово, одному из них 35 лет, другому — 49. Всего подозреваемых трое — одного нашли мертвым рядом с бывшим мэром на месте преступления.

По версии следствия, один из задержанных исполнял роль водителя, он привез подельников к дому Лаврентьева, после чего ждал их в километре от места жительства потерпевшего.

Один из задержанных арестован, вопрос о мере пресечения второму будет решаться 5 ноября. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Кемеровской области.

Супруга Лаврентьева говорила, что в ночь на 1 ноября заметила на территории приусадебного участка силуэты двух человек и сказала об этом мужу. Бывший мэр взял охотничье ружье и вышел на улицу, завязалась перестрелка.