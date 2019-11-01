СК показал видео с места убийства экс-мэра в Кузбассе

СК показал видео с места убийства экс-мэра в Кузбассе

Сергей Лаврентьев, покинувший пост мэра Киселевска в прошлом году, был убит в своем загородном доме

Видео: Следственный комитет России

Следственный комитет показал кадры с места убийства бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Экс-чиновника застрелили неизвестные поздним вечером 31 октября в его загородном доме.

По версии следствия, супруга бывшего мэра заметила силуэты двух людей на приусадебном участке и сообщила об этом мужу. Тот взял охотничье ружье и вышел на улицу. В итоге завязалась перестрелка, после которой женщина обнаружила на улице тело супруга с огнестрельными ранениями, рядом лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельными ранениями.

Мотивы совершения преступления устанавливаются, второй неизвестный с места происшествия скрылся. Следствие отрабатывает все возможные версии, включая разбойное нападение.