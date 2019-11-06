Мосгорсуд подтвердил родительские права пришедших на митинг с ребенком

Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда, который отказался лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, пришедших на несогласованный митинг в Москве с годовалым сыном. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений», — говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что не могут сообщить детали, так как в рамках Гражданско-процессуального кодекса суд огласил решение по делу в закрытом режиме в интересах несовершеннолетнего.

Суд признал законным отказ лишить родительских прав семью Проказовых, сообщил РБК адвокат семьи Максим Пашков. «Это так. Есть мысль обжаловать дальше в кассацию, но сейчас надо познакомиться с апелляционным постановлением», — заявил он.

Проказовы пришли на несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. В ходе акции они передали сына двоюродному брату Ольги Проказовой и другу семьи Сергею Фомину, который позже стал фигурантом дела по статье о массовых беспорядках и был отправлен под домашний арест.