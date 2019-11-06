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Мосгорсуд подтвердил родительские права пришедших на митинг с ребенком

Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда, который отказался лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, пришедших на несогласованный митинг в Москве с годовалым сыном. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений», — говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что не могут сообщить детали, так как в рамках Гражданско-процессуального кодекса суд огласил решение по делу в закрытом режиме в интересах несовершеннолетнего.

Суд признал законным отказ лишить родительских прав семью Проказовых, сообщил РБК адвокат семьи Максим Пашков. «Это так. Есть мысль обжаловать дальше в кассацию, но сейчас надо познакомиться с апелляционным постановлением», — заявил он.

Проказовы пришли на несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. В ходе акции они передали сына двоюродному брату Ольги Проказовой и другу семьи Сергею Фомину, который позже стал фигурантом дела по статье о массовых беспорядках и был отправлен под домашний арест.

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Суд не стал лишать вторую семью родительских прав из-за ребенка на акции

В начале августа прокуратура потребовала от суда лишить пару родительских прав из-за того, что они якобы подвергли опасности мальчика, передав его третьему лицу. Как сообщали РБК Проказовы, в их отношении открыли два уголовных дела: по ст. 125 (оставление в опасности) и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). В рамках дела пара проходила в качестве свидетелей.

2 сентября Лефортовский суд решил провести заседание по делу Проказовых в закрытом режиме. Он отклонил иск прокуратуры о лишении их родительских прав и вынес им предупреждение, сообщили «РИА Новости». Прокуратура обжаловала решение суда. Позже СК закрыл уголовное дело по оставлению ребенка в опасности в отношении Проказовых, сообщила агентству их адвокат Наталия Каплина.

Летом 2019 года в Москве прошли массовые акции протеста в поддержку не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов — в их подписях обнаружили большой процент брака. Несогласованный митинг 27 июля стал самым крупным по числу задержаний. По его итогам полиция, согласно официальным данным, задержала свыше 1 тыс. человек.

Теги: Мосгорсуд, лишение прав, новости РБК
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Мосгорсуд отказался лишить прав пришедших с детьми на митинг родителей
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Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов
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