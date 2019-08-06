Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Их подозревают в оставлении ребенка в опасности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Отец и мать заявили РБК, что гуляли по центру, в акции не участвовали и дали ребенка в руки своему родственнику на время

Фото: Андрей Любимов / РБК

Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля. Об этом РБК сообщила мама ребенка Ольга.

По ее словам, полицейские пришли к ним домой поздно вечером 5 августа. «Показали постановление. Сказали, что возбуждено уголовное дело по 125-й и 156-й статьям УК — это «Оставление малолетнего в опасности» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Мы были в шоке», — сказала женщина.

Отец ребенка, Дмитрий Проказов, комментируя появление на несанкционированной акции, сообщил, что с женой и сыном гулял по центру. По его словам, мужчина, который взял ребенка на руки, является двоюродным братом его жены Сергеем, однако участвовать в акции изначально они не собирались. «Нам неинтересно участвовать было в этом действии, с ребенком это абсурдно», — сказал он.

Мужчина рассказал, что действительно прогулялся с группой «веселых граждан» до Арбата, не видел при этом никаких полицейских оцеплений и не видел признаков потенциальной опасности, в том числе для ребенка. «В какой-то момент я попросил Серегу понести ребенка. И мы все вместе спустились в метро и доехали домой. Нигде по пути с ребенком не было ни единого полицейского оцепления», — заявил отец малыша, комментируя появившиеся ранее сообщения о том, что ребенка использовали в качестве живого щита для выхода из оцепления.

«Если человек — твой близкий родственник, почему ты не можешь его попросить его немного понести? У нас с собой была коляска, да, но ребенок не всегда любит в коляске сидеть», — добавила мама ребенка.