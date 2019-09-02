Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов

Лефортовский районный суд Москвы принял решение провести заседание по делу Дмитрия и Ольги Проказовых о лишении родительских прав и взыскании алиментов в закрытом режиме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда и передал корреспондент РБК из зала заседания.

В пресс-службе уточнили, что оглашение решения суда, если таковое состоится, также будет проходить в закрытом режиме, так как объявление решения затрагивает права и законные интересы несовершеннолетнего ребенка.

Защитники супругов — Максим Пашков, Алексей Добрынин, Екатерина Тягай и Наталья Каплина — попросили суд не закрывать заседание, однако в этом прошении было отказано. «Гласность судебного разбирательства — гарантия осуществления правосудия. Прокурор ссылается на то, что якобы на судебном заседании будет обсуждаться частная жизнь Проказова, гласное обсуждение которой может помешать правильному разбирательству дела или повлечь за собой разглашение частной жизни. Ваша честь, мы считаем, что данная позиция прокуратуры является надуманной, потому что Проказов в силу малолетнего возраста никакой частной жизни иметь не может», — заявил в суде адвокат Ольги Проказовой Максим Пашков.

Второе аналогичное заседание, которое проходит в Никулинском районном суде Москвы, в отношении Петра и Елены Хомских также пройдет в закрытом режиме. Такое решение приняла судья Юлия Голянина, передает корреспондент РБК.