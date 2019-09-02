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Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов

Лефортовский районный суд Москвы принял решение провести заседание по делу Дмитрия и Ольги Проказовых о лишении родительских прав и взыскании алиментов в закрытом режиме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда и передал корреспондент РБК из зала заседания.

В пресс-службе уточнили, что оглашение решения суда, если таковое состоится, также будет проходить в закрытом режиме, так как объявление решения затрагивает права и законные интересы несовершеннолетнего ребенка.

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Защитники супругов — Максим Пашков, Алексей Добрынин, Екатерина Тягай и Наталья Каплина — попросили суд не закрывать заседание, однако в этом прошении было отказано. «Гласность судебного разбирательства — гарантия осуществления правосудия. Прокурор ссылается на то, что якобы на судебном заседании будет обсуждаться частная жизнь Проказова, гласное обсуждение которой может помешать правильному разбирательству дела или повлечь за собой разглашение частной жизни. Ваша честь, мы считаем, что данная позиция прокуратуры является надуманной, потому что Проказов в силу малолетнего возраста никакой частной жизни иметь не может», — заявил в суде адвокат Ольги Проказовой Максим Пашков.

Второе аналогичное заседание, которое проходит в Никулинском районном суде Москвы, в отношении Петра и Елены Хомских также пройдет в закрытом режиме. Такое решение приняла судья Юлия Голянина, передает корреспондент РБК.

Семья Проказовых пришла с ребенком на несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который прошел в центре Москвы, 27 июля. Проказовы во время акции передали сына Сергею Фомину — своему другу и двоюродному брату Ольги Проказовой. Он благодаря этому смог пройти через полицейский кордон, избежав задержания. 36-летний волонтер штаба Любови Соболь (одна из кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которой отказали в регистрации) Сергей Фомин — фигурант дела об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК).

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6 августа прокуратура Москвы потребовала от суда лишить родительских прав супругов Ольгу и Дмитрия Проказовых. Поводом для обращения прокуратуры стал факт передачи малолетнего ребенка третьему лицу, что, как отмечается в заявлении ведомства, «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». Сами Проказовы сообщили РБК, что в их отношении были возбуждены два уголовных дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Пара проходит по делу в статусе свидетелей.

Также прокуратура подала исковое заявление о лишении родительских прав в отношении Петра и Елены Хомских, которые участвовали в несогласованной акции в центре. Правозащитный проект «Апология протеста» сообщил, что поводом для подачи заявления могло стать участие Хомских в акции протеста в Москве 3 августа. 4 августа телеканал «Россия 24» выпустил материал об акции, в котором показал пару, везущую детей в колясках. Отца в ролике называют «охранником известного оппозиционера». На этом видео запечатлены именно Хомские, подтвердил РБК руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов.

Теги: акции протеста, лишение родительских прав, новости РБК
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