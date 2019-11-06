Госдеп назвал обогащение урана Ираном «большим шагом на неверном пути»

Расширение Ираном деятельности по обогащению урана в нарушение ключевых ядерных обязательств является «большим шагом в неверном направлении», заявил во вторник представитель Госдепартамента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.



«Мы полностью поддерживаем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в проведении независимой проверки в Иране и надеемся, что организация сообщит о любых изменениях», — говорится в заявлении представителя.

Ранее во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил о начале нового этапа сокращения обязательств по ядерной сделке c США. По его словам, он начнется с закачки газа в центрифуги в Фордо. При этом Роухани отметил, что эти действия остаются «обратимыми». Иран готов вести ядерные переговоры с «Группой шести» — США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем, если Вашингтон вернется к соглашению и снимает санкции, пояснил он.

4 ноября США ввели новые санкции против сотрудников Генштаба Вооруженных сил Ирана, а также против сына верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Официальный представитель МИД Ирана назвал санкции «признаком отчаяния» США.