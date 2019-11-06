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Госдеп назвал обогащение урана Ираном «большим шагом на неверном пути»

Расширение Ираном деятельности по обогащению урана в нарушение ключевых ядерных обязательств является «большим шагом в неверном направлении», заявил во вторник представитель Госдепартамента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.


«Мы полностью поддерживаем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в проведении независимой проверки в Иране и надеемся, что организация сообщит о любых изменениях», — говорится в заявлении представителя.

Ранее во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил о начале нового этапа сокращения обязательств по ядерной сделке c США. По его словам, он начнется с закачки газа в центрифуги в Фордо. При этом Роухани отметил, что эти действия остаются «обратимыми». Иран готов вести ядерные переговоры с «Группой шести» — США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем, если Вашингтон вернется к соглашению и снимает санкции, пояснил он.

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4 ноября США ввели новые санкции против сотрудников Генштаба Вооруженных сил Ирана, а также против сына верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Официальный представитель МИД Ирана назвал санкции «признаком отчаяния» США.


Американский президент  Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года. Он отметил, что после этого он подпишет указ об обратном введении санкций против иранского режима.

Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести». Документ предусматривал ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций против Тегерана.
 

Теги: Иран, США, обогащение урана
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