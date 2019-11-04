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Иран объявил о запуске сети из 30 новых центрифуг для обогащения урана
В начале сентября Тегеран в ответ на санкции США в третий раз сократил обязательства по ядерной программе
Али Акбар Салехи (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбар Салехи объявил в понедельник, 4 ноября, что Тегеран запустил новую сеть из 30 усовершенствованных центрифуг IR-6, предназначенных для обогащения урана. «За последние два месяца мы установили 15 центрифуг нового поколения, что является очень большим достижением», — сказал Салехи в интервью государственному телевидению, передает Fars News.

По его словам, на ядерной площадке в Натанзе есть сектор S8, где новые центрифуги проходят различные испытания, в том числе на механическую стабилизацию перед установкой в основном секторе.

Салехи также отметил, что в настоящее время мощности Ирана по обогащению урана достигли 8660 ЕРР (единиц работы разделения), а объем производства низкообогащенного урана, который составлял около 450 г в день до третьего этапа по сокращению выполнения обязательств по СВПД, подскочил в десять раз, превысив 5 тыс. г в день. 

Руководитель службы объяснил, что сегодня в Иране в общей сложности есть 490 новых центрифуг с общей мощностью обогащения 2660 ЕРР. «Ранее у нас была сеть из 20 усовершенствованных центрифуг, которые были установлены 9 апреля текущего года. Теперь общее количество наших центрифуг IR-6 достигло 60, что принесет дополнительно около 600 EPP», — добавил Салехи.

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе, заключенном между Ираном и группой государств (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) в 2015 году, Тегерану разрешено обогащать уран лишь при помощи  5 тыс. центрифуг первого поколения IR-1. «Наши ученые работают над прототипом IR-9, который работает в 50 раз быстрее, чем IR-1», — сказал Салехи, передает Reuters

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9 апреля Иран объявил об установке цепочки из 20 современных центрифуг IR-6 на обогатительной фабрике в Натанзе в Центральном Иране. 2 октября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит сокращение своих обязательств, предусмотренных ядерной сделкой. Он поручил AEOI отказаться от выполнения таких обязательств «точно и полностью, пока мы не достигнем желаемого результата».

В качестве реакции на односторонний выход США из СВПД в 2018 году и его последующие санкции в отношении Тегерана, а также в ответ на отказ Европы по сохранению интересов Ирана в рамках соглашения, Иран начал модификацию своих обязательств по ядерной сделке. По мнению Ирана, ЕС должен найти практические способы обойти односторонние санкции США.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабийе заявлял, что Тегеран предпримет решительный шаг, чтобы изменить свои обязательства по ядерной сделке, если европейцы не выполнят свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). «Наша конечная цель — полная реализация ядерной сделки. Мы не изменили наши обязательства, но мы нацелены на то, чтобы заставить другую сторону вернуться к выполнению соглашения», — сказал он.  

В начале сентября президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД. Речь тогда шла о проведении атомных исследований, необходимых для создания более продвинутых, чем есть сегодня в распоряжении Ирана, центрифуг для обогащения урана.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Иран, СВПД, обогащение урана
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