Иран объявил о запуске сети из 30 новых центрифуг для обогащения урана

В начале сентября Тегеран в ответ на санкции США в третий раз сократил обязательства по ядерной программе

Али Акбар Салехи (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбар Салехи объявил в понедельник, 4 ноября, что Тегеран запустил новую сеть из 30 усовершенствованных центрифуг IR-6, предназначенных для обогащения урана. «За последние два месяца мы установили 15 центрифуг нового поколения, что является очень большим достижением», — сказал Салехи в интервью государственному телевидению, передает Fars News.

По его словам, на ядерной площадке в Натанзе есть сектор S8, где новые центрифуги проходят различные испытания, в том числе на механическую стабилизацию перед установкой в основном секторе.

Салехи также отметил, что в настоящее время мощности Ирана по обогащению урана достигли 8660 ЕРР (единиц работы разделения), а объем производства низкообогащенного урана, который составлял около 450 г в день до третьего этапа по сокращению выполнения обязательств по СВПД, подскочил в десять раз, превысив 5 тыс. г в день.

Руководитель службы объяснил, что сегодня в Иране в общей сложности есть 490 новых центрифуг с общей мощностью обогащения 2660 ЕРР. «Ранее у нас была сеть из 20 усовершенствованных центрифуг, которые были установлены 9 апреля текущего года. Теперь общее количество наших центрифуг IR-6 достигло 60, что принесет дополнительно около 600 EPP», — добавил Салехи.

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе, заключенном между Ираном и группой государств (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) в 2015 году, Тегерану разрешено обогащать уран лишь при помощи 5 тыс. центрифуг первого поколения IR-1. «Наши ученые работают над прототипом IR-9, который работает в 50 раз быстрее, чем IR-1», — сказал Салехи, передает Reuters.