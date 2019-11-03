В СК заявили о прогрессе в деле об убийстве сотрудника МВД Ингушетии

В СК заявили о прогрессе в деле об убийстве сотрудника МВД Ингушетии

Уголовное дело по поручению Бастрыкина передано в центральный аппарат СК. СМИ ранее сообщали, что на причастность к совершению убийства следователи проверяют девять человек, трое из них находятся в розыске

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) сообщил о подвижках в расследовании уголовного дела об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления», — говорится в сообщении. У следствия готовы приоритетные версии случившегося. Также сотрудники ведомства отрабатывают людей, возможно причастных к преступлению, говорится в сообщении.

Уточняется, что дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета. Следствие наметило приоритетные версии произошедшего. Также отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на причастность к совершению убийства следователи проверяют девять человек. В розыск объявлены три человека, допрошены свидетели убийства, в том числе водитель машины, на которой глава центра «Э» и его брат приехали на улицу Анохина. По данным агентства, приоритетной остается версия, связанная со служебной деятельностью Эльджаркиева.