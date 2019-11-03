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В СК заявили о прогрессе в деле об убийстве сотрудника МВД Ингушетии
Уголовное дело по поручению Бастрыкина передано в центральный аппарат СК. СМИ ранее сообщали, что на причастность к совершению убийства следователи проверяют девять человек, трое из них находятся в розыске
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) сообщил о подвижках в расследовании уголовного дела об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления», — говорится в сообщении. У следствия готовы приоритетные версии случившегося. Также сотрудники ведомства отрабатывают людей, возможно причастных к преступлению, говорится в сообщении.

Уточняется, что дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета. Следствие наметило приоритетные версии произошедшего. Также отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению. 

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на причастность к совершению убийства следователи проверяют девять человек. В розыск объявлены три человека, допрошены свидетели убийства, в том числе водитель машины, на которой глава центра «Э» и его брат приехали на улицу Анохина. По данным агентства, приоритетной остается версия, связанная со служебной деятельностью Эльджаркиева.    

Общество
ТАСС узнал о проверке 9 человек из-за убийства главы центра «Э» Ингушетии

Начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда Эльджаркиева застрелили вечером 2 ноября на юго-западе Москвы. По факту смерти следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). В Москве вводили спецплан для поимки подозреваемого, который скрылся с места преступления, однако поймать его не удалось.  

На сотрудника ингушского центра «Э» нападали и ранее. В январе этого года на трассе «Кавказ» неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева из автоматов. Тогда пострадали три охранника полицейского. Покушение произошло после того, как был убит правнук одного из лидеров религиозной группы баталхаджинцев. Как сообщается на сайте МВД, в 2004 году Эльджаркиев начал службу в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. ЦПЭ он возглавил в 2016 году. 

Ранее в пресс-службе МВД Ингушетии сообщили, что под непосредственным руководством Эльджаркиева была пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности. За мужество и профессионализм глава центра «Э» был представлен к медали «За отличие в охране общественного порядка», а также присвоению звания «подполковник полиции» досрочно.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Ингушетия, СК, Убийство
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