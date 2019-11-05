Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 13:07
Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию Политика, 15:15 В Совфеде нашли нового кандидата в заместители Матвиенко Политика, 15:14 Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Общество, 15:07 Актер Садальский пришел суд на слушания по делу экс-главы СК Дрыманова Общество, 15:04 Путину доложили об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Политика, 15:00 Киселев назвал российское образование «конвейером, создающим недовольных» Общество, 14:59 Шипы или липучка: какие шины выбрать для зимы РБК и Dunlop, 14:58 WADA передало в международные федерации 47 допинговых дел россиян Спорт, 14:45 Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии Политика, 14:39 Xiaomi представила свои первые «умные» часы Технологии и медиа, 14:35 Bitcoin против золота и хардфорк Ethereum: главное из мира криптовалют Крипто, 14:31 Как фармкомпании готовятся к маркировке лекарственных средств Партнерский материал, 14:28 Как растет теневой рынок алкоголя — Сколково Pro, 14:22 РФС ответил ЦСКА на просьбу объяснить ошибки судьи в матче с «Зенитом» Спорт, 14:19
Политика ,  
0 
Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии

Россия и Турция приступили ко второму совместному патрулированию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Патрулирование проводится в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани (Айн-эль-Араб) с 12:20 мск. Его маршрут проложен через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани и составит более 160 километров. Военные проводят патрулирование на бронированных автомобилях «Тигр» (российской военной полиции) и Kirpi (турецкой пограничной службы). Всего в патрулировании задействованы около 50 человек и восемь единиц техники.

Общество
СМИ узнали о строительстве военных баз США у месторождений нефти в Сирии

Первое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии Россия и Турция провели 1 ноября. Тогда оно прошло в западном направлении вдоль турецко-сирийской границы, маршрут составил более 110 км.

9 октября Турция начала военную операцию в Сирии. По словам турецкого лидера Рейджепа Тайипа Эрдогана, ее целью было обезопасить приграничные территории страны, а также создать зону безопасности. В середине октября операция была приостановлена после соглашения с США, которые пообещали отменить санкции против Турции, введены после начала военных действий, после того как курды смогут покинуть зону поведения операции.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

22 октября в Сочи президент России провел шестичасовые переговоры с Эрдоганом, в ходе которых лидеры согласовали шаги по разрешению кризиса на северо-востоке Сирии. Согласно договоренностям, Турция не будет продолжать военную операцию, а под ее контролем останется основная занятая в ходе боевых действий территория.

Теги: Сирия, патрулирование, Турция
Материалы по теме
Россия и Турция начали первое совместное патрулирование границы Сирии
Политика
МИД назвал незаконным присутствие США на нефтяных месторождениях в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter