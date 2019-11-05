Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии

Россия и Турция приступили ко второму совместному патрулированию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Патрулирование проводится в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани (Айн-эль-Араб) с 12:20 мск. Его маршрут проложен через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани и составит более 160 километров. Военные проводят патрулирование на бронированных автомобилях «Тигр» (российской военной полиции) и Kirpi (турецкой пограничной службы). Всего в патрулировании задействованы около 50 человек и восемь единиц техники.

Первое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии Россия и Турция провели 1 ноября. Тогда оно прошло в западном направлении вдоль турецко-сирийской границы, маршрут составил более 110 км.

9 октября Турция начала военную операцию в Сирии. По словам турецкого лидера Рейджепа Тайипа Эрдогана, ее целью было обезопасить приграничные территории страны, а также создать зону безопасности. В середине октября операция была приостановлена после соглашения с США, которые пообещали отменить санкции против Турции, введены после начала военных действий, после того как курды смогут покинуть зону поведения операции.