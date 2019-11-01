Россия и Турция начали первое совместное патрулирование границы Сирии

Российская военная полиция и турецкая пограничная служба начали первый совместный патруль сирийско-турецкой границы. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«Совместной патруль стартовал от пункта таможенного перехода Дербисия», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что патруль пройдет в западном направлении вдоль границы и общая протяженность маршрута составит более 110 км. В состав патруля включили девять единиц военной техники, среди которых российские бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун» и турецкие бронемашины Kirpi. Помимо этого, бронетранспортер БТР-82, принадлежащий российской военной полиции, обеспечивает безопасность колонны.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры. Турецкая сторона заявила об окончании военной операции в Сирии, которую начала 9 октября. Москва и Анкара также договорились о том, что российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу курдских формирований с приграничных территорий.