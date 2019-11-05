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СМИ узнали о строительстве военных баз США у месторождений нефти в Сирии
По данным Anadolu, Соединенные Штаты создают две новые базы в Дейр-эз-Зоре. Вашингтон направил туда строительную технику, около 300 военных, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы
Фото: Rodi Said / Reuters

США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке, где расположены нефтяные месторождения. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные источники.

По данным турецкого информагентства, одну из баз строят в зоне дислокации 113-й бригады американской армии, другую — в районе деревни ас-Сур. Anadolu отмечает, что туда направили большое количество строительной техники. Кроме того, по данным агентства, туда же США перебросили до 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии

Турция 9 октября начала операцию «Источник мира» против живущих в Сирии курдов, которых считает террористами. США отказались поддержать операцию и вывели своих военных с северо-востока страны. Почти через неделю боев Анкара и Вашингтон договорились приостановить операцию, а затем, по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, боевые действия в регионе завершились.

Вашингтон отправил военных в Сирию, чтобы защитить, по словам Трампа, нефтяные месторождения от боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России). В ноябре президент отмечал, что американских военных, находящихся в Сирии, необходимо вернуть домой, но пока они остаются там для контроля за нефтью, что является главной целью США.
Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сирия, США, нефтяные месторождения, военные базы
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