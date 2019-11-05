СМИ узнали о строительстве военных баз США у месторождений нефти в Сирии

США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке, где расположены нефтяные месторождения. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные источники.
По данным турецкого информагентства, одну из баз строят в зоне дислокации 113-й бригады американской армии, другую — в районе деревни ас-Сур. Anadolu отмечает, что туда направили большое количество строительной техники. Кроме того, по данным агентства, туда же США перебросили до 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.
Турция 9 октября начала операцию «Источник мира» против живущих в Сирии курдов, которых считает террористами. США отказались поддержать операцию и вывели своих военных с северо-востока страны. Почти через неделю боев Анкара и Вашингтон договорились приостановить операцию, а затем, по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, боевые действия в регионе завершились.