СМИ узнали о строительстве военных баз США у месторождений нефти в Сирии

СМИ узнали о строительстве военных баз США у месторождений нефти в Сирии

По данным Anadolu, Соединенные Штаты создают две новые базы в Дейр-эз-Зоре. Вашингтон направил туда строительную технику, около 300 военных, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы

Фото: Rodi Said / Reuters

США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке, где расположены нефтяные месторождения. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные источники.

По данным турецкого информагентства, одну из баз строят в зоне дислокации 113-й бригады американской армии, другую — в районе деревни ас-Сур. Anadolu отмечает, что туда направили большое количество строительной техники. Кроме того, по данным агентства, туда же США перебросили до 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Турция 9 октября начала операцию «Источник мира» против живущих в Сирии курдов, которых считает террористами. США отказались поддержать операцию и вывели своих военных с северо-востока страны. Почти через неделю боев Анкара и Вашингтон договорились приостановить операцию, а затем, по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, боевые действия в регионе завершились.