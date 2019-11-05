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СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет обнародовал видеокадры совершенного 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, там мужчина, предположительно, убил шестилетнего мальчика. 

Трагедия в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре произошла днем 31 октября. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина во время тихого часа вошел в здание дошкольного учреждения с ножом, поднялся на второй этаж и нанес смертельное ранение шестилетнему мальчику.

Нападавшего задержали, а затем взяли под стражу. Следственный комитет возбудил три уголовных дела. В отношении подозреваемого было возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего», в отношении сотрудников детсада и охранного предприятия — по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 

Материал дополняется. 

 

Автор: Ксения Аскерова
Теги: Нарьян-Мар, детский сад, ребенок, убийство, Следственный комитет
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