В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду мальчика

В Нарьян-Маре прошли похороны шестилетнего мальчика, убитого в детском саду «Сказка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галину Гуляеву.

По словам детского омбудсмена, похороны прошли в полной тишине, с родственниками погибшего мальчика находилась психолог. Расходы по организации церемонии прощания и похорон взяли на себя власти автономного округа. Ранее в администрации сообщили, что в связи с трагедией будут отменены все развлекательные мероприятия, запланированные по случаю Дня народного единства.

31 октября в детский сад «Сказка» во время «тихого часа» проник вооруженный ножом мужчина. Как сообщал Следственный комитет, дверь ему дистанционно открыл охранник учреждения. После нападавший поднялся на второй этаж и нанес смертельное ранение шестилетнему мальчику. Мужчину задержали, затем его взяли под стражу.

В связи с убийством Следственный комитет возбудил три уголовных дела, в том числе и против персонала детского сада. Позже мужчина заявил следователям, что убил ребенка из-за некого заклинания, о котором он прочитал в книге.