Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
«Силовые машины» попросили власти не заключать спецконтракт с Siemens Бизнес, 05:57 Эксперты назвали число ежедневно сталкивающихся со сбоями в Сети россиян Технологии и медиа, 05:54 Более половины американцев одобрили процедуру импичмента Трампа Политика, 05:49 В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы» Общество, 05:25 В США назвали отстающую от России военную сферу Политика, 05:19 СМИ узнали о споре России и Всемирного банка о Doing Business с 2012 года Экономика, 04:53 СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье Общество, 04:50 Путин оказался среди самых популярных у россиян разведчиков Общество, 04:35 В Госдуме заявили о возможности ввести налоговый вычет на фитнес летом Общество, 04:21 Трамп назвал экс-посла США на Украине «очень хорошей женщиной» Политика, 03:56 Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального Общество, 03:49 МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР Общество, 03:29 СМИ узнали о задержании сестры ликвидированного лидера ИГ аль-Багдади Политика, 03:29 Границы возможного: чего не может искусственный интеллект Партнерский материал, 03:23
Общество ,  
0 
В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»

В Приморском крае началась погрузка оставшихся в бухте Средней белух. Их планируют выпустить в Японском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

«Вольер с животными подвели к ожидающим в бухте судам и начали перегрузку в специальные ванны для транспортировки», — сказали в пресс-службе.

Бизнес
Росприроднадзор запретил вылов белух до конца 2020 года

В ТИНРО сообщили, что белух будут перевозить на судах «Профессор Кагановский» и «Зодиак». В пресс-службе отметили, что транспортировка займет много времени.

В ноябре 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя. В ней содержались косатки и белухи, которых планировали продать в иностранные океанариумы. СК возбудил дело о незаконном вылове животных и о жестоком обращении с ними. Суд наложил арест на косаток и белух и запретил перевозить и продавать их.

Фотогалерея 
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

В конце августа последних косаток выпустили из «китовой тюрьмы» в Охотское море. В бухте остаются 50 белух.

Теги: белухи, Приморский край
Материалы по теме
Росприроднадзор запретил вылов белух до конца 2020 года
Бизнес
Greenpeace попросила Шойгу помочь вывезти белух из «китовой тюрьмы»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter