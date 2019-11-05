В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»

В Приморском крае началась погрузка оставшихся в бухте Средней белух. Их планируют выпустить в Японском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

«Вольер с животными подвели к ожидающим в бухте судам и начали перегрузку в специальные ванны для транспортировки», — сказали в пресс-службе.

В ТИНРО сообщили, что белух будут перевозить на судах «Профессор Кагановский» и «Зодиак». В пресс-службе отметили, что транспортировка займет много времени.

В ноябре 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя. В ней содержались косатки и белухи, которых планировали продать в иностранные океанариумы. СК возбудил дело о незаконном вылове животных и о жестоком обращении с ними. Суд наложил арест на косаток и белух и запретил перевозить и продавать их.