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СМИ узнали о задержании сестры ликвидированного лидера ИГ аль-Багдади

Турецкие силы задержали сестру ликвидированного главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Турции сообщил Reuters, информацию подтверждает и Associated Press.

65-летнюю Расмию Авад задержали в ходе рейда неподалеку от города Азаз в грузовом контейнере-прицепе, в котором она жила вместе со своей семьей. По словам представителя властей, во время задержания с женщиной находились пять детей, а также муж и невестка. Последних сейчас также допрашивают.

«Мы надеемся получить ценную информацию от сестры аль-Багдади о внутренней работе ИГ», — сказал чиновник. Он добавил, что «такого рода вещи — золотая жила разведки», отметив, что полученные данные помогут значительно расширить представление о террористической группировке.

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади 27 октября. По его информации, американские военные в Сирии загнали главаря группировки в тупиковый тоннель, где он подорвал пояс смертника. Вместе с ним погибли трое его детей. Позднее ИГ подтвердило гибель своего лидера. Новым главарем террористической группы стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

Однако президент Сирии Башар Асад усомнился в ликвидации лидера ИГ, отметив, что полученной о его гибели информации нельзя верить, пока она не будет подкреплена доказательствами. В российском Минобороны России также отметили, что не имеют проверенных данных об американской операции по уничтожению террориста. По словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, генетического материала, позволяющего сделать вывод о гибели главаря ИГ в ходе спецоперации США, нет.

Теги: «Исламское государство», задержание, сестра
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