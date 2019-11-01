Асад усомнился в ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Сообщениям о ликвидации главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади нельзя верить, пока не будут предоставлены доказательства. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью сирийским телеканалам, передает SANA.

По словам Асада, сценарий уничтожения Абу Бакра аль-Багдади — часть американских уловок. Президент также добавил, что Сирия не имеет отношения к операции США по устранению лидера ИГ.

О том, что американские военные ликвидировали главаря ИГ, президент США Дональд Трамп сообщил 27 октября. По его словам, аль-Багдади был загнан в тупиковый тоннель, где совершил самоподрыв. Трамп также сообщил, что поддержку Соединенным Штатам в проведении операции оказали Россия, Сирия, Турция и Ирак.

В Минобороны России в свою очередь заявили, что не располагают проверенными данными об американской операции по уничтожению аль-Багдади и не оказывали содействия военным США.