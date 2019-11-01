Нарышкин заявил об отсутствии подтверждающего гибель лидера ИГ материала

У России нет стопроцентных доказательств ликвидации главы террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом ТАСС сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, генетического материала, который позволил бы сделать вывод о гибели главаря ИГ в ходе спецоперации США, нет.

Ранее сомнения в ликвидации аль-Багдади высказывал президент Сирии Башар Асад. По его словам, верить сообщениям о гибели лидера террористической организации нельзя, пока не будут представлены доказательства.

Об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади заявлял и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мониторинговая группа ООН также сообщила, что у них нет доказательств смерти, кроме сообщений властей США.