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Нарышкин заявил об отсутствии подтверждающего гибель лидера ИГ материала

У России нет стопроцентных доказательств ликвидации главы террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом ТАСС сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, генетического материала, который позволил бы сделать вывод о гибели главаря ИГ в ходе спецоперации США, нет.

Ранее сомнения в ликвидации аль-Багдади высказывал президент Сирии Башар Асад. По его словам, верить сообщениям о гибели лидера террористической организации нельзя, пока не будут представлены доказательства.

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Об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади заявлял и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мониторинговая группа ООН также сообщила, что у них нет доказательств смерти, кроме сообщений властей США.

О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сообщил Дональд Трамп 27 октября. Главарь «Исламского государства», по заявлениям американских властей, погиб в результате спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Он подорвал пояс смертника, когда пытался скрыться от американских военных в тоннеле. При этом погибли также трое детей аль-Багдади.

Теги: Абу Бакр аль-Багдади, ИГ, СВР, Сергей Нарышкин
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