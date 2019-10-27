Минобороны России усомнилось в «очередной» ликвидации лидера ИГ

В Министерстве обороны России не располагают проверенными данными об американской операции по уничтожению лидера запрещенной террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Соответствующее заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова поступило в РБК.

В ведомстве заявили, что в минувшую субботу и несколькими днями ранее в районе сирийской провинции Идлиб не было замечено каких-либо ударов с воздуха, произведенными американской авиацией или коалиционными войсками. Также в Минобороны отрицают причастность России к оказанию содействия в пролете воздушной техники США над территорией Сирии, о котором ранее говорил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Кроме того, Конашенков отмечает, что зона деэскалации Идлиб находится под контролем у террористов запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (сирийский филиал «Аль-Каиды»), которая бы не стала укрывать на своей территории представителя ИГ — главного конкурента террористической организации за контроль над этим регионом.

В ведомстве заключили, что после разгрома ИГ сирийской армией при поддержке России «очередная» смерть Абу Бакра аль-Багдади не оказывает какого-либо влияния на ситуацию в стране.