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Минобороны России усомнилось в «очередной» ликвидации лидера ИГ

В Министерстве обороны России не располагают проверенными данными об американской операции по уничтожению лидера запрещенной террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Соответствующее заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова поступило в РБК.

В ведомстве заявили, что в минувшую субботу и несколькими днями ранее в районе сирийской провинции Идлиб не было замечено каких-либо ударов с воздуха, произведенными американской авиацией или коалиционными войсками. Также в Минобороны отрицают причастность России к оказанию содействия в пролете воздушной техники США над территорией Сирии, о котором ранее говорил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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Кроме того, Конашенков отмечает, что зона деэскалации Идлиб находится под контролем у террористов запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (сирийский филиал «Аль-Каиды»), которая бы не стала укрывать на своей территории представителя ИГ — главного конкурента террористической организации за контроль над этим регионом.

В ведомстве заключили, что после разгрома ИГ сирийской армией при поддержке России «очередная» смерть Абу Бакра аль-Багдади не оказывает какого-либо влияния на ситуацию в стране.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции по уничтожению главаря ИГ в Идлибе. В своей речи лидер США поблагодарил Россию за помощь в ликвидации террориста, подчеркнув, что в Москве не владели полной информацией о намерении американцев.

Теги: Минобороны, Россия, ИГ
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