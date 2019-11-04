Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 Во «ВКонтакте» объяснили сбой в работе соцсети у некоторых пользователей Общество, 17:42 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 17:39 СМИ анонсировали обмен футболистами между «Реалом» и «Манчестер Сити» Спорт, 17:25 Расстрелявший сослуживцев солдат получал взыскания за обращение с оружием Политика, 17:16 Украинские военные назвали новую дату разведения сил в районе Петровского Политика, 17:10 Эксперты оценили вероятность сценария свержения Зеленского Политика, 16:50 Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили Общество, 16:42 Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 16:29 Медведев ответил на слова Лукашенко об участии в чужих войнах Политика, 16:23 Диетолог оценила идею худеть без физических упражнений Общество, 16:20 На юго-востоке Москвы прошел «Русский марш». Фоторепортаж Общество, 16:15  На месте расположения российской военной базы под Ереваном возник пожар Общество, 16:00 «Оренбург» победил «Урал» в матче чемпионата России Спорт, 15:58
Политика ,  
0 
Украинские военные назвали новую дату разведения сил в районе Петровского

Разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Петровского начнется 8 ноября при условии семидневного соблюдения режима тишины. Об этом на брифинге в Краматорске заявил командующий Операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 [ноября] — приступаем, 8 [ноября] — фактически разводимся, если не будет нарушения режима тишины», — сказал он.

Руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Александр Борщевский отметил, что последние обстрелы на участке Богдановка — Петровское были зафиксированы 30 октября. По его словам, при условии соблюдения семидневного срока без обстрелов 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, а с 12:00 8 ноября вооруженные силы смогут начать разведение сторон.

Материал дополняется

Теги: Украина, Донбасс, ВСУ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter