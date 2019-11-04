Украинские военные назвали новую дату разведения сил в районе Петровского

Разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Петровского начнется 8 ноября при условии семидневного соблюдения режима тишины. Об этом на брифинге в Краматорске заявил командующий Операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 [ноября] — приступаем, 8 [ноября] — фактически разводимся, если не будет нарушения режима тишины», — сказал он.

Руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Александр Борщевский отметил, что последние обстрелы на участке Богдановка — Петровское были зафиксированы 30 октября. По его словам, при условии соблюдения семидневного срока без обстрелов 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, а с 12:00 8 ноября вооруженные силы смогут начать разведение сторон.

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